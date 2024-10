Le novità di Moby per l'estate 2025 al TTG di Rimini

Le novità di Moby per la stagione estiva 2025 alla Fiera di Rimini in occasione del TTG Travel Experience, dal 9 all'11 ottobre. La compagnia di navigazione annuncia collegamenti 365 giorni l'anno per Sardegna, Sicilia, Corsica e isola d'Elba con la Genova-Porto Torres, la Livorno-Olbia, la Civitavecchia-Olbia e la Napoli-Palermo.

Inoltre la Genova-Olbia sarà in linea dal 16 aprile al 3 novembre per contribuire alla destagionalizzazione del turismo.

Tra le novità anche il wi-fi free sulle navi Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder.

Su Moby Fantasy poi, verranno posizionate otto casse automatiche che si aggiungono ai tradizionali punti di pagamento fisici, che permetteranno di velocizzare le operazioni di prenotazione del cibo a bordo e di servire più rapidamente i passeggeri.



