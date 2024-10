Dieci titoli per la nuova stagione di prosa del Cedac al Massimo

Quasi 40 anni di promozione della cultura teatrale e un palcoscenico di eccellenza, il Teatro Massimo di Cagliari. Il Cedac presenta la nuova stagione 2024-25: 151 appuntamenti "con lo sguardo rivolto a un nuovo pubblico e alle nuove generazioni, con progetti anche per l'infanzia e una visione sempre più inclusiva e accessibile con l'adesione al progetto Teatro no limits rivolto a persone non vedenti e ipovedenti e la collaborazione col Ctm per includere tra le destinazioni dell'Amico Bus anche il teatro".

Con queste parole la direttrice artistica Valeria Ciabattoni ha illustrato il cartellone 'La Grande Prosa e Danza'. Il fascino dei classici accanto ai testi di autori contemporanei, dieci titoli tra novembre e aprile con i grandi protagonisti della scena e talenti emergenti, accanto alle creazioni di importanti coreografi e compagnie di respiro internazionale, tra febbraio e aprile.

Tra i protagonisti, artisti del calibro di Maddalena Crippa in 'Crisi di Nervi' da Cechov, dal 5 al 9 febbraio, regia di Peter Stein, accanto a Ambra Angiolini in 'Oliva Denaro' dal romanzo di Viola Ardone (5-9 marzo). "Affronta un tema forte - racconta Ciabattoni -, la necessità di denunciare la violenza di genere". E Ancora, Neri Marcorè in scena con 'La Buona Novella' (12-16 marzo) dall'album di Fabrizio De André. Inaugurazione con 'Bells and Spells' (13-17 novembre) di Victoria Thiérrée Chaplin, figlia dell'inventore di Charlot, poi un inedito ritratto del Santo di Assisi con 'Franciscus - Il folle che parlava agli uccelli' (11-15 dicembre) di e con Simone Cristicchi, e 'Il Giuocatore' (8-12 gennaio) di Carlo Goldoni nella versione di Roberto Valerio, una commedia di sorprendente modernità.

In cartellone anche Alessandro Serra (Premio Ubu per Macbettu) che firma il visionario 'Tragùdia - Il canto di Edipo' (22-26 gennaio), 'Magnifica Presenza' (19-23 febbraio) con Serra Ylmaz, regia di Ferzan Özpetek, 'La Ferocia' (26-30 marzo) dal romanzo di Nicola Lagioia, e 'Perfetti Sconosciuti' (9-13 aprile), uno spettacolo di Paolo Genovese.

Per la danza, dopo un'anticipazione il 28 e 29 dicembre con 'Lo Schiaccianoci' del Balletto di Roma, coreografia di Massimiliano Volpini, con Marisol Castellanos e la Urban K Company e le sequenze ideate da Kevin Castillo, spazio a 'Alles Walzer' (1-2 febbraio) della Compagnia Daniele Cipriani, 'L'Arte della Fuga' (15-16 febbraio) dello Spellbound Contemporary Ballet diretto da Mauro Astolfi sulle note di Bach, 'Car/Men' (22-23 marzo) dei Chicos Mambo, coreografia di Philippe Lafeuille, e 'Frida - The Muse of Life' (5-6 aprile) della Eva Duda Dance Company, omaggio alla pittrice messicana.

La stagione comprende le rassegne 'Pezzi Unici' e 'Il Terzo Occhio', un omaggio a Enzo Moscato con 'Kinder - Traum Seminar' e i concerti del Jazz Club Network.



