Cento cantine a Olbia per i 10 anni di 'Benvenuto Vermentino'

Una settimana di esperienze sensoriali con al centro il Vermentino, le tradizioni ad esso legate e la migliore enogastronomia del territorio: torna a Olbia dal 7 al 13 ottobre 'Benvenuto Vermentino'. La manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna e dall'Azienda speciale Promocamera, in parternariato con il Comune di Olbia, il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura Docg, è giunta quest'anno alla sua decima edizione, e si preannuncia "la migliore delle edizioni fatte finora".

Ad esserne certo è Francesco Carboni, presidente di Promocamera, che ha presentato l'evento e i suoi numerosi appuntamenti in programma nel centro cittadino. "Siamo davanti ad una vera e propria storia d'amore tra l'eccellenza, che è rappresentata dal Vermentino, e questo territorio. - ha affermato Carboni - Dopo dieci anni siamo ancora qui a dimostrazione di quanto la Camera di Commercio del Nord Sardegna tenga a questo territorio in cui si concentra il maggior numero di produttori di Vermentino al mondo".

Quest'anno il già ricco calendario di appuntamenti, con degustazioni di vini e prodotti locali con gli esperti sommelier, dibatti, incontri, iniziative di animazione urbana e di shopping, è stato ulteriormente incremento da azioni in materia di export ed internalizzazione, con l'organizzazione di incontri B2B tra aziende dell'agroalimentare, incluse le cantine di Vermentino, e una selezione di importatori esteri provenienti dal centro nord Europa.

"Già in queste ore negli spazi del Museo archeologico sono in corso incontri tra gli imprenditori e i dodici buyer presenti, - ha spiegato il presidente di Promocamera - e sono state avviate azioni di comunicazione, marketing e promozione turistica dalla Gallura tutta". Sfruttando la manifestazione traino 'Benvenuto Vermentino', la città di Olbia e il territorio gallurese hanno così la possibilità di farsi conoscere e ampliare la propria rete commerciale.

"In vetrina non solo i Vermentini prodotti a Olbia, ma anche quelli di Monti, Berchidda, Tempio Pausania ed Arzachena, con più di cento cantine che in questi giorni saranno presenti, rivolgendosi ai turisti locali ed internazionali. La Gallura - ha sototlineato Daniela Pinna, presidente del Consorzio di tutela del Vermentino Docg - è fortemente rappresentata, anche se è Olbia il fulcro dell'evento, con le sue associazioni che si sono spese per la realizzazione della manifestazione".

Per l'ottavo anno consecutivo torna anche il Premio nazionale eno-letterario Vermentino: l'appuntamento con il concorso che racconta l'incontro tra la letteratura e il mondo vitivinicolo attraverso opere di narrativa italiana edite, è fissato per sabato 12 ottobre a Olbia con le premiazioni che seguono la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino.





