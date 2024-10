Basket: a Lisbona in Europe Cup la Dinamo ritrova il sorriso

Vittoria scaccia crisi ieri sera in Europe cup per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che dopo tre sconfitte di fila tra Champions e campionato, inverte la rotta e a Lisbona supera lo Sporting con il punteggio di 82-69.

Una gara dominata dal primo all'ultimo secondo di gioco per i ragazzi di coach Markovic, che hanno ritrovato verve in attacco e grinta in difesa. Ottime le prestazioni di Renfro in difesa (5 stoppate per l'americano), di Bibbins in regia (11 punti e 4 assist) e di Sokolowsy in attacco (14 punti), proprio i tre giocatori che più avevano deluso domenica sera nella sconfitta incassata a Milano contro l'Olimpia.

Sul parquet di Lisbona i sassaresi sono stati avanti per tutta la partita, con un solo cedimento: dopo avere raggiunto il massimo vantaggio di 24 punti, hanno avuto un passaggio a vuoto concedendo agli avversari un parziale di 14-0 che avrebbe potuto riaprire la gara a metà del terzo quarto.

La Dinamo ha subito rialzato la testa respingendo il tentativo di rimonta dei portoghesi tenuti a distanza di sicurezza fino alla sirena finale. Nell'ultimo quarto Nenad Markovic si è anche concesso il lusso di far riposare i titolari e lasciare in campo le seconde linee, con Trucchetti, Vincini e Veronesi sul parquet a mettere nelle gambe minuti preziosi.

La Dinamo tornerà in campo domenica nel lunch match contro Napoli, in programma alle 12.30 al PalaSerradimigni.



