Abbanoa, a Florinas lavori sul sistema 'reti intelligenti'

Abbanoa sta procedendo a Florinas con il programma di ingegnerizzazione del sistema idrico "Reti intelligenti" avviando una campagna di monitoraggio dei principali snodi e dei serbatoi.

Ciò consentirà di studiare nel dettaglio - spiega il gestore idrico in una nota - le criticità e delineare gli interventi necessari a rendere efficiente la rete garantendone una migliore gestione e suddividendola in distretti idraulici.

Giovedì 10 ottobre inizieranno le attività di rilievo geometrico di tutta la rete idrica, compresi gli organi idraulici, i manufatti e gli impianti, nonché, la verifica di funzionalità di tutte le apparecchiature e dei dispositivi di manovra ricompresi nelle reti idriche. Tra le 10.30 e le 13 sarà necessario sospendere l'alimentazione della rete idrica dal serbatoio Sa Serra: potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione e interruzioni.

Il rilievo geometrico sarà elaborato su mappe digitali, sia nel più conosciuto formato vettoriale CAD sia nel più complesso formato GIS, acronimo di geographic information system. Il GIS è una tecnologia avanzata e specifica per la creazione di mappe cartografiche capaci di archiviare migliaia di informazioni relative alla specifica mappa, che, nel caso specifico, saranno riferite alla rete idrica rilevata. Al completamento dell'elaborazione delle mappe digitali delle reti idriche si procederà con l'elaborazione del modello matematico delle reti ricostruendone digitalmente il funzionamento. Questo permetterà di conoscere, attraverso l'ausilio di un software avanzato, il comportamento della rete, si potranno rilevare perdite senza recarsi obbligatoriamente in campo e, inoltre, si potranno valutare, con scrupolosa precisione, futuri assetti migliorativi.

Le attività in corso sono parte di una più ampia serie di operazioni ricomprese nell'appalto di ingegnerizzazione che ha come obbiettivo principale l'efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti di distribuzione idrica in cento Comuni della Sardegna. Nello stesso lotto di Florinas sono in inclusi anche Badesi, Banari, Berchidda, Bonnanaro, Bulzi, Codrongianos, Cossoine, Erula, Laerru, Muros, Nughedu San Nicolò, Nulvi, Padria, Putifigari, Santa Maria Coghinas, Tergu, Torralba e Tula.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA