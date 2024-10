A processo per omicidio si dice innocente e accusa l'ex morta

Si è dichiarato innocente e ha accusato la compagna morta di recente, Antonio Luigi Fiori, il 49enne sassarese ritenuto l'autore dell'omicidio di Nicola Pasquarelli, ucciso a bastonate nell'agosto del 2023 e il cui corpo fu ritrovato carbonizzato nelle campagne di Piandanna, alla periferia di Sassari.

Fiori, a processo con giudizio abbreviato davanti al gup del Tribunale di Sassari, Sergio de Luca, ha risposto alle domande della pm Lara Senatore, addossando le responsabilità del delitto alla sua ex compagna Andrea Addis, stroncata da overdose poco tempo fa.

Ribadendo quanto aveva già dichiarato un anno fa al momento dell'arresto, l'imputato, difeso dall'avvocato Marco Palmieri, ha detto che non aveva alcun motivo per uccidere Pasquarelli, erano amici e in più occasioni il pensionato lo aveva aiutato donandogli dei soldi.

Il processo riprenderà il 20 novembre con le discussioni della pm, degli avvocati di parte civile, Michele Galia, Vittorio Delogu e Gianni Emilio Censori, e della difesa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA