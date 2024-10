A Olbia nasce un nuovo spazio urbano in zona degradata

Un nuovo parco urbano nascerà a Olbia nel piazzale Girardengo, in zona Olbia Mare. A deciderlo è stata la giunta comunale guidata da Settimo Nizzi, che ha approvato la delibera relativa ai lavori di riqualificazione del piazzale che attualmente si trova in uno stato di degrado.

Parcheggi abusivi, rifiuti abbandonati e numerosi camper che vi stazionano, hanno reso l'area a due passi dalla marina olbiese sporca e invivibile. Adesso, grazie a un'azione mirata dell'amministrazione comunale, verrà garantita la sicurezza, il decoro e la migliore fruibilità di questo spazio pubblico.

"Oltre al riordino dell'area attraverso la recinzione, il sistema di videosorveglianza, l'illuminazione, si restituisce alla città una zona più sicura e fruibile da tutti con la realizzazione di un parco e di aree destinate ad attività di svago e divertimento per adulti e bambini", spiega l'assessora all'ambiente Antonella Sciola.

"Contrastare il degrado in modo efficace - sottolinea il sindaco Nizzi - significa impedire l'uso improprio delle aree urbane, attraverso una riqualificazione che restituisca sicurezza e decoro all'ambiente. In questo caso specifico, si vuole realizzare un parco urbano, uno spazio verde attrezzato e sicuro, utilizzabile dai cittadini, che favorisca la socializzazione, lo svago e il contatto con la natura".

Verranno poi creati un pump track e un impianto internazionale di skate che vuole diventare un punto di riferimento per appassionati di questa disciplina, con standard tecnici che consentiranno l'organizzazione di eventi sportivi di rilievo.



