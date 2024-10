Voli agevolati Alghero-penisola, offerte da Ita e Volotea

La gara sui voli della continuità territoriale da e per Alghero verso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate - per il periodo dal 27 ottobre prossimo al 25 ottobre 2025 - questa volta non è andata deserta.

Sono due le compagnie ad aver presentato offerte: Ita Airways, che si è candidata per entrambe le tratte, mentre su Roma ha presentato la sua offerta anche Volotea, che già ha in affidamento le rotte su Olbia.

Lo ha verificato questo pomeriggio il seggio di gara presieduto dal direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale dell'assessorato dei Trasporti, Fabrizio Madeddu, che ha aperto le offerte pervenute sulla piattaforma SardegnaCat sino alla scadenza di oggi alle 13.

Non c'è, invece, Aeroitalia che sino al 26 ottobre dovrà comunque operare il servizio. Poche ore prima della scadenza dei termini la compagnia, che si era aggiudicata già le rotte in esclusiva dall'aeroporto di Cagliari e in compartecipazione con Volotea su Olbia, ha confermato le voci già nell'aria di dismissione. Prima un post sui social della compagnia: "Arrivederci Alghero! È stato un volo bellissimo", poi la conferma dei vertici. "Vogliamo concentrarci su Cagliari - annuncia Intrieri - dove ci saranno quattro aeromobili basati".

Un passo per avvicinarsi anche alla Sicilia, dove il vettore punta a rafforzare e consolidare l'offerta.

Il seggio questo pomeriggio ha registrato le offerte pervenute per il bando ad hoc e la presenza dei relativi documenti necessari, poi ci sarà la seduta dedicata all'esame delle offerte, tecnica ed economica. Il bando della continuità territoriale era stato pubblicato dalla giunta Todde, da poco insediata, a maggio scorso. Sei le rotte divise sui tre scali sardi. Per Alghero nulla di fatto: lo scorso luglio all'apertura delle buste nessuno aveva presentato offerte.

Un mese dopo il nuovo bando: l'assessorato regionale guidato da Barbara Manca ha indetto la nuova procedura ad hoc per lo scalo del nord Sardegna con un aumento delle risorse a disposizione per rendere più appetibili le tratte alle compagnie aeree. La base d'asta per la rotta di Milano (andata e ritorno) è di 3,8 milioni (iva compresa), rispetto ai 2,2 precedenti. Per Roma 7,9 mln contro 5,4, con un incremento rispettivamente del 69% e del 46%.

