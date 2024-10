Viandanze, Donne in viaggio e in movimento nel cinema

Dal 9 al 12 ottobre l'Università di Sassari ospita FAScinA, il Forum nazionale delle Studiose di Cinema e Audiovisivi che tiene insieme analisi e ipotesi (o desideri) di ricerca di un ampio gruppo di studiose provenienti da formazioni differenti e da Atenei italiani ed esteri, uno spazio nel quale cresce e si afferma, in forme e modalità plurali e diversificate, l'autorevolezza femminile.

Il Forum, coordinato da Lucia Cardone, che insegna Storia del Cinema presso l'Università di Sassari, quest'anno propone una riflessione sul cinema come luogo attraversato dalle donne in movimento, sia nelle sue manifestazioni autoriali che in quelle più popolari.

Si pensi, ad esempio, alle passeggiate delle personagge nei film di Antonioni: da Claudia e Vittoria (Monica Vitti) in L'Avventura e L'Eclisse (1960, 1962) a Lidia in La notte (1961), interpretata da Jeanne Moreau; oppure alle donne nomadi, anarchiche e senza casa, inclini ad accamparsi negli interstizi più appartati rappresentate dal cinema d'avanguardia, di ricerca, indipendente, come Mona in Sans toit ni loi (1985) di Agnès Varda, ma anche Fern in Nomadland (2020) di Chloé Zhao, o alla perturbante Anna nell'omonimo film di Alberto Grifi (1973) Corpi in transito e in piena viandanza, che associano.

l'inquietudine della modernità al desiderio di liberazione.

Il programma completo su fascinaforum.org FAScinA è promossa dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari e Officine con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Sassari, Le Ragazze Terribili, Cityplex Moderno, Libreria Dessì e Officine.



