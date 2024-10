Olimpionici di equitazione in gara a Cagliari

Anche gli olimpionici Gerfried Puck e Christoph Obernauer (Austria), Kristaps Neretnieks (Lettonia) e Arthur Gustavo Da Silva (Svizzera), Emanuele Gaudiano e Bruno Chimirri (Italia) alla prima edizione del "Sardegna Gran Tour" 2024.

Cagliari capitale del salto ostacoli internazionale con il primo concorso ippico "Csi4" della storia in Sardegna da venerdì 11 a domenica 13 ottobre.

Gare dalle 10 alle 17 nella Grass Arena del "Campo Rossi", fresca di restyling in vista dell'importante appuntamento. Tra i big azzurri Roberto Turchetto, Simone Coata, Filippo Codecasa e la campionessa d'Italia 2022 Francesca Ciriesi. Con loro giovani star come Elisa Chimirri, Guido Franchi e i fratelli Francesco e Lorenzo Correddu, nati in Sardegna ma lombardi d'adozione.

In corsa per il montepremi di 297mila euro anche gli atleti sardi Gianleonardo Murruzzu (Oristano) e Antonio Meloni (Cagliari).

Sul percorso disegnato dallo chef de piste Uliano Vezzani, campioni provenienti da Austria, Belgio, Germania, Italia, Lettonia, Macedonia del Nord, Slovenia e Svizzera.

Domenica è in programma il Grand Prix, la gara più spettacolare. Il tifo sarà soprattutto per Emanuele Gaudiano, 38 anni di Matera, il cavaliere azzurro più in alto nella Ranking FEI mondiale. Per lui anche la partecipazione a 2 Campionati del Mondo, 6 Campionati d'Europa e una lunga lista di vittorie e piazzamenti a livello internazionale.

In gara anche il calabrese Bruno Chimirri, 52 anni, colonna dell'Italia in Campionati d'Europa (2003 e 2005) e in Coppa delle Nazioni (oro a Dublino nel 2016). "Riuscire ad organizzare un concorso ippico internazionale di questo livello in una terra come la Sardegna, a cui la mia famiglia ed io siamo profondamente legati, è un obiettivo che ho perseguitocon grande determinazione e con impregno", spiega Silvia Luise, direttrice dell'evento e cofondatrice di EquiEvent, associazione promotrice dell'evento presieduta dal padre Giuseppe.

Il generale dell'Esercito e presidente del Coloc, Sandro Branca, è sicuro. "L'evento sportivo internazionale, oltre a sostenere e rafforzare la cultura e le tradizioni equestri nel territorio isolano, rappresenta la manifestazione più affascinante, coinvolgente e di spicco nel mondo del salto ad ostacoli realizzata in Sardegna".



