Medea (Italgas) porta il metano a Sant'Anna Arresi

Il metano arriva anche a Sant'Anna Arresi. Medea, società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas in Sardegna dal 2018, ha completato i lavori per la costruzione della rete di distribuzione che si estende per oltre 13 chilometri.

"Il Comune - spiega il sindaco Paolo Luigi Dessì - ha agito da elemento trainante nel faticoso iter burocratico, avviato dagli uffici sin dal 2006, con la partecipazione al bando per la metanizzazione e, a seguire, con le varie fasi della progettazione con il progetto esecutivo del 2012 e le diverse perizie di variante dei lavori, sino alla successiva realizzazione dell'opera. L'auspicio è che questo percorso possa finalmente produrre i suoi benefici per la popolazione e per le attività produttive in un'ottica di crescita economica e sociale della comunità arresina".

In occasione della messa in esercizio della rete, sabato 12 ottobre, alle 18, Medea incontrerà i cittadini nella sala consiliare del Municipio e accenderà simbolicamente la tradizionale fiaccola collegata alla rete di distribuzione, dando ufficialmente inizio alla distribuzione del metano in città.



