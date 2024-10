Le Giornate Fai d'autunno in sei luoghi d'arte, storia e natura

Un itinerario tra le opere di Liliana Cano a Oliena: il Museo diffuso dedicato all'eclettica artista scomparsa nel 2021, nel centenario della sua nascita, è candidato al 12esimo censimento dei Luoghi del Cuore Fai 2024. Ancora, le Saline Conti Vecchi ad Assemini e la Batteria Militare Talmone a Palau, i due Beni Fai dell'Isola.

Ritornano in Sardegna il 12 e 13 ottobre con questi e altri appuntamenti, le Giornate Fai d'autunno. Tredici candeline quest'anno per l'evento nazionale di partecipazione attiva e raccolta pubblica di fondi con l'apertura in Italia di 700 luoghi. Sei i centri coinvolti in Sardegna: Assemini, Cagliari, Usellus, Oliena, Sassari, Tempio Pausania e Palau. Sei i luoghi d'arte, storia e natura, tutti da scoprire o riscoprire. Alcuni, solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico con visite guidate a cura dei volontari.

Queste nel dettaglio le aperture: Oliena - Liliana Cano. Le radici del colore. Un itinerario d'arte, 12 e 13 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Sassari - Palazzo Segni, 12 e 13 ottobre dalle 9.30 alle 17.30. Sassari - Scuola San Giuseppe, 12 ottobre dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Tempio Pausania - Tempio al centro: la Piazza, il Palazzo comunale e le dimore storiche, 12 e 13 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Usellus - Inaugurazione Mag - Museo Arci Grighine 'La Natura si Racconta', 12 e 13 ottobre dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. Cagliari - Il Quartiere San Bartolomeo e il deposito Ex-Pol Nato Sant'Elia, 12 e 13 ottobre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. Assemini - Bene Fai - Saline Conti Vecchi, sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle 10 alle 19. Palau - Bene Fai- Batteria Militare Talmone, sabato 12 e domenica 13 dalle 10 alle 18.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA