Basket: debutto in Europe Cup per la Dinamo stasera a Lisbona

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari inizia oggi la sua avventura europea in Portogallo, sfidando, alle 20.30, lo Sporting Lisbona, nella prima giornata del girone D della regular season Fiba Europe Cup.

I ragazzi di coach Markovic sono chiamati a una prova di orgoglio per riscattare le ultime tre gare perse, una nella finale delle qualificazioni alla Champions League contro Bonn, e poi due di fila in campionato contro Scafati e Milano.

I sassaresi partono come favoriti del girone di Europe Cup, ma il fattore campo e il momento difficile della Dinamo potrebbero essere un ostacolo in più per la gara di stasera.

Nel girone della Dinamo, oltre allo Sporting, ci sono i polacchi dell'Anwil Wloclawek, che hanno vinto il torneo nel 2023, e gli ucraini del Dnipro, considerati sulla carta i meno accreditati per il passaggio del turno.

Per passare agli ottavi la Dinamo deve arrivare prima nel girone, o piazzarsi fra le migliori seconde dei dieci gironi.





