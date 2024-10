Tiro a volo: Mondiali juniores, argento Italia nel Mixed Trap

Ancora una medaglia per l'Italia del tiro a volo impegnata nei Mondiali juniores a Lima. Nell'ultima gara del programma, quella del Mixed Team di Trap, o fossa olimpica, la coppia azzurra formata dalla ventenne nuorese Maria Teresa Giorgia Maccioni, carabiniere di Villagrande Strisaili (paese di nemmeno tremila abitanti) e dal 21enne poliziotto toscano Riccardo Mirabile ha conquistato l'argento, battuta nella finale per il titolo dal duo della Repubblica Ceca formato da Martina Matejkova e Ondrej Stastny. Questi ultimi avevano chiuso alla pari con Maccioni-Mirabile le qualificazioni, con 141/150, poi nel 'duello' per il titolo hanno prevalso per 8-7. Questo argento è stato per Maccioni la seconda medaglia personale, visto che aveva già vinto l'oro nella gara individuale femminile.

Il bronzo del Mixed è andata alla coppia dell'India Sabeera Haris-Shardul Vihan, quinto l'altro binomio italiano Sofia Gori-Matteo D'Ambrosi.



