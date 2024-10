Rapporto tra architettura, luoghi e città in mostra a Cagliari

Il rapporto tra architettura e città, il disegno per leggere e interrogare i luoghi che diventano lo spazio scenico all'interno delle città in cui si vive. E' la finalità dei progetti del professore ordinario di Composizione Architettonica all'Università di Bologna Gino Malacarne, che saranno esposti nell'Aula Asili di via Corte d'Appello.

La mostra, dal titolo Architetture, sarà inaugurata domani, martedì 8 ottobre, alle 18. Si tratta della sesta esposizione nazionale dell'opera dell'architetto e saranno esposti una selezione dei progetti realizzati nel periodo compreso tra il 1987 e il 2021. Ma non è l'unico appuntamento con il docente, conosciuto anche per le numerose conferenze tenute in svariate università, centri di ricerca e istituzioni.

Lunedì 14 ottobre, alle, 18 nell'Aula Cima di via Corte d'Appello l'architetto Malacarne terrà una lezione dal titolo "Scena urbana e scena teatrale", in cui si parlerà della vocazione scenica dello spazio urbano, fornendo una chiave di lettura delle architetture delle città dove gli spazi diventano luogo in cui si svolgono anche cerimonie, riti e incontri.

L'attività è promossa dal dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari, con il supporto del Dottorato in Ingegneria Civile e Architettura, il patrocinio dell'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori - Sud Sardegna e con il contributo del Piano di Orientamento e Tutorato, Architettura Urbanistica.





