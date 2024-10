Offese via social al presidente del consiglio comunale di Olbia

Minacce e offese sui social rivolte al presidente del consiglio comunale di Olbia, Marzio Altana: quindici persone sono finite sotto la lente della Procura di Tempio Pausania per diffamazione aggravata su Facebook. Altana, avvocato del foro di Tempio, ha denunciato l'autore del post in cui viene insulatato e velatamente minacciato, insieme a tutti gli utenti che hanno messo un like al commento. Del caso si stanno occupando la polizia postale e gli agenti del commissariato di Olbia.

La persona denunciata, un olbiese di 45 anni, conosce molto bene Marzio Altana e pare avesse avuto in passato degli screzi con lui. Tra i quindici che hanno messo "mi piace" alla frase minacciosa ci sarebbero anche alcuni utenti già denunciati dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, sempre per diffamazione e sempre a mezzo social network.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA