Lutto nel mondo del giornalismo sardo, addio a Cesare Corda

Lutto nel mondo del giornalismo sardo. E' morto, all'età di 84 anni, Cesare Corda, uno dei radiocronisti delle prime radio libere in Sardegna, tra i fondatori del telegiornale dell'emittente Videolina e per anni corrispondente delle reti Mediaset dall'isola.

Originario di Villamassargia, Corda dagli anni Settanta si è occupato di sport e cronaca, lavoro che affiancava alla direzione dell'istituto scolastico privato "Politecnico Sardo".

Cesare Corda è stato anche consigliere regionale per una legislatura, dal 1999 al 2004, eletto nella liste della Casa delle Libertà-Polo Sardegna come esponenete di Alleanza nazionale.

Ha scritto anche un libro sulla personale battaglia contro la malattia diagnosticata all'età di 70 anni intitolato "Benvenuto mister Parkinson" e condotto, dopo aver lasciato la professione di giornalismo, una campagna proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sui malati di Parkinson.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA