Il festival 'Sos arrastos de Grassia' in 3 borghi della Baronia

Allarga i suoi confini la decima edizione del festival 'Sos arrastos de Grassia', dedicato all'eredità culturale della scrittrice nuorese premio Nobel Grazia Deledda. Dal 10 al 13 ottobre i borghi di Onifai, Galtellì e Loculi ospiteranno quattro giorni di appuntamenti letterari, musicali e di arti con una articolata proposta culturale organizzata dall'associazione di Galtellì 'Voches' e ammentos' guidata da Giovanni Vacca. Attesi artisti provenienti dalla Puglia, Emilia Romagna, Germania e Corsica.

Le arti popolari, la letteratura e la musica si incontreranno animando le chiese, i musei e le case dei tre centri baroniesi.

"Abbiamo voluto dare alla manifestazione un'impronta decisamente internazionale sulla scorta dello spirito che ha animato l'opera letteraria della Deledda - spiega Franca Floris, direttrice artistica del festival - Anche quest'anno abbiamo voluto improntare alla massima qualità l'organizzazione di ogni singolo evento: dalle espressioni artistiche popolari passando per la musica colta ma anche per le danze tradizionali. Il cartellone ha come leit motiv proprio la qualità delle proposte regionali, nazionali e internazionali".

Durante il festival sarà conferito il premio 'Maistos 'e ammentos' per la sezione musica e letteratura alla ricercatrice Neria de Giovanni, tra le principali studiose dell'opera deleddiana che a Galtellì ha ambientato il suo romanzo più celebre Canne al vento. E c'è anche una novità che riguarda l'ingresso di un nuovo partner: accanto all'Isre, che ha accolto per il secondo anno l'invito alla collaborazione, c'è ora l'Ente musicale di Nuoro guidato da Angelo Palmas.



