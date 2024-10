Ferraro, QIA non ha piani di dismissione in Costa..../RPT

"Qatar Investment Authority non sta perseguendo alcun piano di dismissione dell'investimento in Costa Smeralda". Lo dichiara Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding, società controllata da QIA, in merito ad alcune notizie di stampa.

"Sin dall' acquisizione, avvenuta nel 2012, QIA ha dimostrato di essere un investitore con una prospettiva di lungo termine - spiega Ferraro in una nota -, realizzando importanti investimenti, garantendo uno sviluppo strategico della Costa Smeralda e creando valore per la comunità locale e l'economia del territorio. Gli eccellenti risultati conseguiti negli ultimi anni incoraggiano l'azionista a proseguire ancor di più lungo questo percorso e a pianificare ulteriori importanti investimenti per arricchire e differenziare ulteriormente la nostra offerta nei prossimi anni".

Il ceo ricorda che, "con questa finalità, tra i molti progetti, è stata siglata una partnership strategica con il gruppo LVMH focalizzata unicamente sulla gestione dell'hotel Pitrizza e Romazzino sotto i marchi Cheval Blanc e Belmond, che sono tra i più esclusivi brand alberghieri del mondo, ma la proprietà di queste strutture, così come delle altre, rimane saldamente nelle nostre mani".

Poi l'annuncio: "A dimostrazione dell'impegno a lungo termine che Qatar Investment Authority ha assunto in Sardegna, nei prossimi anni riqualificheremo gli Hotel Pitrizza, Romazzino e Cervo e convertiremo il Cervo Tennis Club in un Boutique Hotel.

Abbiamo anche appena firmato un accordo con il gruppo Langosteria per aprire un loro outpost a Porto Cervo nel 2026 e presto saremo pronti per annunciare altri nuovi progetti.





