Corte dei conti, giornata di studi martedì 8 a Cagliari

"Danno pubblico tra lealtà finanziaria e diritti incomprimibili. Il ruolo della Corte dei conti a quarant'anni dall'istituzione degli uffici giurisdizionali in Sardegna nel ricordo di Mario Scano". È il titolo del convegno organizzato a Cagliari con il supporto della Fondazione di Sardegna: si comincia domani, martedì 8 ottobre, alle 10 nell'aula delle udienze della sede della Corte dei conti, in via Angius.

La giornata di studi prevede la partecipazione del presidente della Corte dei conti Guido Carlino e delle massime autorità locali.

Al termine della prima sessione si procederà alla scopertura della targa con intitolazione dell'aula udienze all'ex presidente Mario Scano con l'intervento dei figli Marco e Silvia Scano.

La giornata di studio sarà ripresa e trasmessa in streaming con accesso al link pubblicato sul sito internet della Corte dei conti.

Tra i relatori Salvatore Pilato, presidente della sezione del controllo Sicilia, con "L'evoluzione del danno pubblico nella prospettiva di tutela dell'efficienza amministrativa"; Aldo Pavan, economista, ordinario di economia aziendale Università di Cagliari, "La sostenibilità economica e i diritti finanziariamente condizionati"; Francesca Crasta, ordinario di Storia della filosofia Università di Cagliari, "Le ricadute sociali delle scelte finanziarie sui diritti dei cittadini"; Francesca Pubusa, associato di diritto amministrativo Università di Cagliari, "Diritti fondamentali, funzione pubblica e ruolo della Corte dei conti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA