Calcio: Cagliari, col gol di Marin salvato il record di Reginato

Il Cagliari viola per primo la porta della Juventus. Tutti ringraziano Marin: compagni, allenatore, tifosi. Ma anche Reginato. Grazie al gol su rigore del centrocampista romeno, il portiere veneto difenderà anche quest'anno il primato di imbattibilità dall'inizio del campionato senza passare eventualmente (la Juve avrebbe dovuto tenere chiusa la saracinesca almeno un'altra giornata) il testimone alla coppia Perin-Di Gregorio. Il record di Reginato risale alla stagione 66-67: 712 minuti senza prendere gol. Ad interrompere la lunga sere fu la Juventus con De Paoli. Sempre per le statistiche i bianconeri erano reduci da sette vittorie casalinghe consecutive contro il Cagliari in Serie A: l'ultimo pareggio nel 2015 (1-1) con gol di Pogba e Rossettini. Il campione d'Italia Reginato sarà contento anche da tifoso: il Cagliari con il pari di ieri dá continuità alla vittoria di Parma e proprio con i ducali si sistema alla quindicesima posizione lasciando dietro di sé Lecce, Genoa, Monza e Venezia. Ed è quasi riallineato alla media salvezza. Quello che basta per concedersi una sosta più tranquilla in attesa del ritorno alla Domus il 20 ottobre contro il Torino. Per il Cagliari le cose sono cambiate abbastanza in fretta: dal ritiro post sconfitta in casa con l'Empoli alla "vacanza" di tre giorni concessa dopo i quattro punti conquistati nelle ultime due gare. Il Cagliari ritornerà al centro sportivo di Assemini giovedì pomeriggio. Ma all'appello non risponderanno i giocatori impegnati in nazionale. Sono otto: Marin convocato dalla Romania, Obert con la Slovacchia, Kingstone con lo Zambia, Mina con la Colombia, Sherri con l'Albania, Makoumbou con il Congo, Luvumbo con l'Angola. E poi Prati: ieri il centrocampista è tornato almeno in panchina dopo lo stop da infortunio prima della precedente sosta. Ora giocherà con la maglia azzurra dell'Under 21. Da valutare le condizioni degli infortunati Pavoletti (problema al collo del piede), Jankto, Wieteska e Lapadula, costretto per un problema al costato a saltare gli impegni con la sua nazionale. Cagliari a caccia del Barcellona nella classifica dei pali stagionali. Con quello di Obert sono nove. Nicola non convinto del rigore assegnato alla Juve. Ma guarda avanti: "È un punto importante per la classifica, è un'altra prova in cui abbiamo messo qualcosa in più per il nostro percorso, aumentiamo la fiducia ma sappiamo che bisogna valutare questa partita come un micro-episodio utile per andare avanti con entusiasmo in vista dell'obiettivo finale. Sono felice perché è la terza volta consecutiva in cui io e il mio staff otteniamo punti contro la Juventus e fa piacere", conclude l'allenatore del Cagliari.

