Allerta gialla nell'Isola per temporali e raffiche di libeccio

Nuova ondata di maltempo in Sardegna. A causa di una depressione nord atltantica che insiste sul Mediterraneo, l'Isola domani sarà interessata da una instabilità diffusa, con temporali anche di forte intensità a partire dal settore occidentale, e poi via via in tutto il resto della regione.

La Protezione civile ha quindi diffuso un'allerta gialla - criticità ordinaria - per rischio idrogeologico legato ai temporali su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L'avviso è valido fino alle 21 di domani.

Gli esperti dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu segnalano anche l'arrivo di vento forte, prima dai quadranti meridionali e dalla tarda mattinata di domani in rotazione da libeccio.

Le temperature saranno in lieve diminuzione nelle zone centro occidentali dell'Isola, comprese tra i 17 e i 22 gradi, in lieve aumento lungo le coste orientali, con punte di 27-28 gradi. Il tempo, avvertono i meteorologi di Decimo, resterà perturbato anche nei prossimi giorni, solo da venerdì è possibile un miglioramento.



