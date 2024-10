'A fora li brasgeri', a Sassari passeggiata con cibo alla brace

Sabato sera il centro storico di Sassari sarà invaso dagli aromi di carni e verdure alla brace, sapientemente cucinate secondo la migliore tradizione gastronomica sassarese dai tanti circoli ricreativi privati disseminati nella città antica. L'inizitiva lanciata dal Comune si chiama 'A fora li brasgeri - Passeggiata nel centro storico con assaggi di piatti alla brace'.

"Una manifestazione itinerante, lungo vie, vicoli, slarghi e piazze che appartengono a tutti noi e di cui intendiamo impossessarci di nuovo - hanno spiegato stamattina in conferenza stampa il sindaco Giuseppe Mascia e l'assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni - È la migliore opportunità per rivivere insieme, attraverso la riscoperta di cibi e sapori consueti, quel centro da cui deve partire il cambiamento di prospettiva, anche dal punto di vista dello spirito, perché innanzitutto vogliamo restituire a Sassari il suo sorriso, la sua scanzonata allegria e la sua proverbiale ironia, ingredienti che non mancano mai a un'arrostita".

Dalla mattina di venerdì l'associazione Eat&Buffas, partner di Palazzo Ducale nell'organizzazione dell'evento, sarà presente con uno stand in piazza Azuni per vendere i coupon che consentiranno di partecipare all'arrostita diffusa, o alla degustazione itinerante. Il tagliando da 15 euro darà diritto a quattro differenti assaggi, ciascuno accompagnato da un bicchiere di vino e del pane. Sabato negli slarghi e nelle piazze più caratteristiche di Sassari Vecchia, le squadre di arrostitori saranno affiancati dai consiglieri comunali, che si cimenteranno alla graticola in piazza della Frumentaria e in piazza Sant'Apollinare.

Il circolo Raggio D'Oro allestirà due stand in piazza San Donato, uno per cucinare il salsiccione di maiale e l'altro per le verdure alla brace. A Pozzu di Biddda ci sarà il circolo Bocciofilo Sacro Cuore, al quale è stato assegnato il compito di offrire la pancetta di maiale. In via delle Campane, nello spazio di fronte al circolo La Lucciola, i soci prepareranno lo Zimino. Infine ci saranno due stand a Quadrato Frasso: in uno il circolo Culleziu preparerà il capocollo di maiale, nell'altro il circolo Acli Latte Dolce preparerà verdure alla griglia.



