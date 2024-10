Vela: al Poetto arrivano gli Europei della classe iQFoil

Dopo il successo del campionato italiano Classi olimpiche - Edison Next 2024, arriva a Cagliari un ottobre di grandi regate internazionali con protagonista principale la tecnologia del foil.

Dal 5 all'11 ottobre il Golfo degli Angeli ospita il campionato europeo iQFoil, con circa 50 donne e 70 uomini tra gli iscritti. Nella pattuglia italiana spiccano il giovane Federico Alan Pilloni (Young Azzurra FIV) e Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village) entrambi vincitori a luglio del Youth Sailing World Championship che si è svolto sul Lago di Garda.

Saranno diverse le specialità in cui gli atleti e le atlete si cimenteranno: Course Racing, Slalom e Marathon. Sui campi di regata saranno oltre 20 le Nazioni rappresentate, non tutte europee, grazie alla formula Open del campionato europeo.

Dal 15 ottobre l'appuntamento è con la Foil International Academy Trophy del progetto Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa, con il coinvolgimento degli Waszp Foil, diretta dal tecnico federale Alessandra Sensini.

Dal 16 al 20 ottobre sarà la volta del WingFoil Racing World Cup Italy, che a pochi giorni dall'avvio conta già 65 iscritti e i numeri potrebbero salire. L'evento è riconosciuto da World Sailing come Evento Speciale.

"Mentre volge al termine il Sardinia Grand Slam con la Kite Foil World Series, inizia il grande spettacolo dell'iQFoil con un europeo ricco di partecipanti - dichiara Mirco Babini, coordinatore di Sardinia Sailing Cup -. In poche settimane avremo modo di vedere una grande varietà della vela internazionale nel Golfo di Cagliari che nei mesi autunnali regala giornate indimenticabili e le migliori condizioni per fantastiche regate per i nostri atleti dell'iQFoil e del WingFoil".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA