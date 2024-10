Spintona dottoressa alla Guardia medica, denunciato un 43enne

Nuovo episodio di aggressione a medici in Sardegna. Un uomo di 43 anni, con problemi psichici, si è presentato alla guardia medica di Decimoputzu, in evidente stato di agitazione.

Dopo aver rotto la porta d'ingresso, la dottoressa di turno ha subito tentato di calmarlo, probabilmente con una puntura di tranquillante, ma l'uomo per divincolarsi ha spinto la dottoressa, facendola cadere a terra. La donna, oltre al grande spavento, ha riportati lievi ferite.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Iglesias, che indagano sull'episodio.

L'ambulatorio resterà chiuso sino a quando non verrà riparata la porta.

Il 43enne sarà denunciato per danneggiamento e rischia anche l'accusa di lesioni e interruzione di pubblico servizio.



