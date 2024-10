Orsa, 'a Cagliari adesione allo sciopero oltre il 70%'

A Cagliari adesione allo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale oltre il 70 per cento.

I primi dati, forniti dal sindacato Orsa, riguardano il Ctm, l'azienda di trasporto della città. I rappresentanti dei dipendenti, pur non avendo ancora il quadro completo, confermano "un'alta adesione" anche all'Arst, l'azienda regionale che collega le varie località dell'isola con i pullman.

Anche nelle aziende Atp di Sassari, Atp di Nuoro e Aspo di Olbia - conferma il sindacato Orsa - si è registrata un'alta adesione alla protesta. "Qualche dato in più - spiega il sindacato - si avrà domani dopo la conclusione dello sciopero che terminerà con la fine del servizio di oggi in ogni azienda".

Lo sciopero è stato proclamato per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri, in quanto - si legge in una nota - le associazioni datoriali e il Governo continuano a ignorare le richieste avanzate dalla Segreteria nazionale di Or.S.A. Trasporti Autoferro Tpl attraverso un'apposita piattaforma contrattuale".

Le principali richieste: incremento dei salari dei lavoratori (non inferiore al 20%) ai fini del recupero economico di quanto perso a causa dall'aumento del costo della vita; riduzione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali; risoluzione della problematica relativa alla sicurezza del personale viaggiante e "front-line".



