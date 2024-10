Negato corteo pro Palestina a Cagliari, momenti di tensione

Momenti di tensione questo pomeriggio a Cagliari, durante la manifestazione contro il ddl sicurezza e pro Palestina.

Nonostante il divieto di sfilare in corteo, i manifestanti - anche per evitare contatti con le forze dell'ordine (questa la versione dei partecipanti) dopo il raduno in piazza Garibaldi, hanno deciso di puntare verso via Garibaldi. Quasi all'altezza di piazza Costituzione, però, hanno trovato la strada sbarrata dalle camionette della polizia di Stato e sono tornati indietro, imboccando le stradine di Villanova, nel centro storico.

La manifestazione è stata organizzata dalla neonata "Retza de is istudiantes" e ha visto l'adesione di A Foras, Unigcom, assemblea Palestina Sassari e Unica per la Palestina.

"Il disegno legge 1660 è liberticida, da stato di polizia, agevolato da un'opposizione parlamentare silente - si legge nel comunicato diffuso dagli organizzatori - che negli anni precedenti ha dato il via libera a queste nuove norme, che seguono la scia dei decreti Minniti e Salvini, e superano il fascismo del decreto Rocco. Come antifascisti riteniamo che tale decreto colpisca la genesi della lotta nella sua totalità andando a ledere il diritto di protesta, in particolare le manifestazioni contro la guerra (a cominciare da quelle contro il genocidio a Gaza), e quelle contro la costruzione di nuove basi militari, i picchetti operai, le proteste contro le grandi opere, le manifestazioni e i presidi contro la speculazione energetica e per il diritto all'abitare".



