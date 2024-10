Calcio: Nicola, 'Viola e Gaetano possono giocare insieme'

Per l'allenatore del Cagliari, Davide Nicola, dubbi e abbondanza dopo la buona prova di Parma.

A Torino, contro i bianconeri, uno o due tra Marin, Gaetano e Viola rischiano di non partire titolari. "A Parma ho scelto Viola dall'inizio perché rispetto a Gaetano stava meglio fisicamente - spiega Nicola -. Gianluca non è ancora al top e la partita richiedeva un calciatore con le caratteristiche di Nicolas. Non credo nelle etichette, al fatto che è un calciatore possa essere bravo solo a partita in corso. Viola ha giocato più di un'ora, ha dimostrato di star bene, è un calciatore che ha intelligenza tattica e serviva per quel tipo di partita. Nicolas e Gianluca possono anche giocare insieme, a seconda del modo in cui stiamo in campo".

Per quanto riguarda i vari infortuni dei giocatori, il tecnico rossoblù in conferenza stampa ha spiegato che "lo staff medico sta lavorando alla grande, così come i miei collaboratori per il recupero dei calciatori. Zortea sta progressivamente iniziando ad entrare in condizione dopo l'infortunio; Wieteska dovrebbe riaggregarsi al gruppo la prossima settimana. Prati è rientrato la settimana scorsa e ha aggiunto un'altra settimana di lavoro. Felici sinora ha trovato poco spazio? Sta crescendo, sta completando il suo adattamento alla categoria. Dovrà essere bravo a sfruttare le occasioni che gli capiteranno", ha concluso Nicola.



