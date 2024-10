Brotzu: Bartolazzi,' la Regione darà risposte in tempi brevi'

"Le criticità rappresentate dai medici e dal comparto dell'Azienda Brotzu sono fondate e il tema della perequazione stipendiale è già allo studio dell'Assessorato alla Sanità da diverse settimane, tanto che sono già stati effettuati i conteggi preliminari che saranno presentati alle parti nella riunione del 18 ottobre". Lo afferma l'assessore regionale della Sanità, Armando Bartolazzi, in merito alla protesta del personale medico degli ospedali cagliaritani appartenenti all'Azienda Brotzu.

"Per la giornata di ieri - precisa una nota della Regione - l'assessore aveva programmato una visita tecnica presso il reparto di oncologia del Businco, nel corso della quale era prevista anche una visita in forma privata ai malati presenti nella struttura. Avendo avuto notizia della contemporanea convocazione di una riunione sindacale presso l'ospedale Brotzu cui mai era stato formalmente invitato si era comunque detto disponibile a presenziare per un saluto all'assemblea, al fine di rappresentare in quella sede l'impegno suo personale e degli uffici dell'Assessorato sul dossier in discussione. Purtroppo impegni istituzionali sopraggiunti hanno impedito la visita dell'assessore, che non ha mancato tuttavia di far pervenire la sua disponibilità alle parti sindacali per un successivo incontro, poi calendarizzato in data 18 ottobre".

"Spiace che il mancato incontro sia stato messo in risalto più della disponibilità sempre manifestata dalla parte istituzionale - conclude la nota -. L'assessore Bartolazzi intende rassicurare i medici e il personale del comparto sul suo impegno nell'avvio di un percorso di risoluzione della vertenza in tempi brevi".



