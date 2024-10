Al via i laboratori di ceramica con 72 giovani da tutta Europa

Si chiama Care (Ceramic Artworks to Raise Esteem and Employability) il progetto europeo che da lunedì 7 ottobre vedrà coinvolte 72 persone con disabilità visiva.

I partecipanti arrivano non solo dall'Italia ma anche da Polonia, Irlanda, Grecia e Cipro. Per una settimana, nel contesto delle Giornate europee dell'integrazione promosse e organizzate da Ierfop, saranno impegnate in laboratori di ceramica, specificamente adattati ai giovani con disabilità visiva, guidati da esperti ceramisti locali e dei paesi coinvolti, da formatori e rappresentanti di enti di istruzione.

"Care rientra tra le Giornate per l'integrazione, che Ierfop ha organizzato in collaborazione con la Comunità europea - afferma il presidente dell'Istituto, Roberto Pili - mettendo in campo la pluridecennale esperienza dei suoi consulenti e le solide reti internazionali per sostenere lo sviluppo delle persone con disabilità. Lo scopo che vogliamo raggiungere è anche quello di realizzare un manuale su come avviare laboratori di ceramica per lo sviluppo di abilità psicomotorie. Per questo - spiega ancora Pili - sono stati invitati gli enti di formazione, le associazioni che lavorano con disabili visivi e anche gli amministratori comunali, rappresentanti di musei e cooperative artistiche. Alla fine della settimana di lavori preparatori e laboratori, i 72 oggetti artistici realizzati dai corsisti saranno trasportati ed esposti in modo permanente in un'area aperta delle loro città di appartenenza".

I sette giorni di workshop saranno ospitati nei locali di Ierfop, in via Platone: oltre ai 72 corsisti, ci saranno 18 educatori, 6 esperti ipovedenti, 6 accompagnatori e 12 coordinatori.



