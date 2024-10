A Villasimius atleti internazionali per la gara Ocr

Tutto pronto per la Pullman Almar Timi Ama Nature race, la gara Ocr (Obstacle Course Race) organizzata da Run For Joy Sardegna col patrocinio del Comune di Villasimius e dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara.

Quest'anno la Sea Nature Race sarà anche sede della finale del primo campionato Ocra - Italian Obstacle che porterà i primi tre assoluti uomini e donne di ogni gara aderente al circuito tenutasi in Italia nel 2024 e di cui la Nature Race Series è parte integrante. Inoltre, anche questo secondo appuntamento della Nature Race Series è valdio per le qualificazioni all'OCR World Championship: infatti, le gare della Nature Race Series qualificheranno le prime 15 donne e i primi 15 uomini assoluti per la finale mondiale che si terrà nel 2025.

"È sempre un'emozione affrontare le nostre series con il cambio di passo dato dal percorso di turno. La gara di Villasimius è in grado di offrire ai nostri atleti una race affascinate e suggestiva, un appuntamento imperdibile anche per i numerosi atleti internazionali che l'hanno inserita nel loro calendario di sfide", afferma Pierpaolo Sanna, responsabile della Asd Run For Joy Sardegna.

Tra gli azzurri in gara Stefano Colombo, Emilio Pagnotta, Laura Pagano e Alessio Carmignani. Mentre tra gli stranieri alcune conferme e qualche novità come il danese Nikolaj Dam e il polacco Krystian Poremba.

La Sea Nature Race di Villasimius si snoda su un percorso di 10 km arricchito con nuove varianti, tra cui un punto mozzafiato: la visuale unica dei Tre Mari. Il nuovo tracciato porterà gli atleti a scoprire angoli inediti di questo paesaggio, rendendo l'esperienza ancora più emozionante.



