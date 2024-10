La Sardegna protagonista al TTG Travel Experience di Rimini 2024

La Regione Sardegna sarà tra le protagoniste della nuova edizione del TTG Travel Experience, in programma a Rimini dal 9 all'11 ottobre 2024. Con un ampio stand dedicato, la Sardegna porterà fisicamente i suoi tesori, dalle eccellenze dell'artigianato ai prodotti enogastronomici, fino alle tradizioni culturali e archeologiche, confermando la sua presenza in uno degli eventi più rilevanti per il settore turistico. La grande novità sarà la possibilità per i visitatori di vivere un'esperienza immersiva, grazie alla presenza diretta di tutti gli elementi rappresentati, che offriranno un assaggio autentico dell'isola.

Con l'assessore al Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu, la Sardegna presenterà una strategia turistica focalizzata su "qualità, sostenibilità e destagionalizzazione", con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio attraverso una promozione mirata a mercati internazionali e nazionali di fascia alta. "La nostra partecipazione al TTG 2024 rappresenta un'occasione importante per consolidare un modello turistico che guarda oltre i grandi numeri e punta ad attrarre un pubblico qualificato e attento, in grado di apprezzare la qualità dei servizi, la sostenibilità e l'autenticità della nostra offerta turistica - spiega Cuccureddu - Vogliamo costruire esperienze che durino tutto l'anno, integrando i nostri visitatori nel contesto naturale, culturale e sociale della Sardegna, e al tempo stesso preservando il nostro ambiente e le nostre tradizioni".

Lo stand regionale ospiterà anche la presentazione dell'Isola di Sant'Antioco, con i suoi prodotti tipici, e due degustazioni, una dedicata ai formaggi e l'altra ai vini tipici dell'Isola. Ci sarà anche la promozione della manifestazione Saboris Antigus, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e artigianali di due storiche regioni della Sardegna centro-meridionale: la Trexenta e il Sarcidano.

Nel 2023, la Sardegna ha registrato un record di presenze nelle strutture ricettive, con 16.585.664 pernottamenti, equamente suddivisi tra turisti italiani e stranieri. Tra i principali mercati di riferimento, spicca la Germania, seguita da Francia e Svizzera. Particolarmente rilevante è stato l'incremento di visitatori provenienti da Spagna e Usa.



