GdF: oltre mille interventi durante l'estate nel Sassarese

Trenta kg di droga sequestrati, 153 lavoratori in nero portati alla luce, oltre 313mila euro di evasione nell'affitto di immobili accertati, oltre 5mila prodotti commerciali contraffatti o n on sicuri sequestrati, migliaia di controlli su strada.

Sono le cifre più significative del bilancio estivo delle attività svolte questa estate dalla Guardia di finanza di Sassari in tutta la provincia.

Nelle azioni di contrasto al traffico e spaccio di droga, le Fiamme gialle hanno effettuato 157 interventi, verbalizzando 163 persone. Tra queste, 26 sono state denunciate all'autorità giudiziaria, di cui 3 tratte in arresto, mentre 137 sono state segnalate amministrativamente al prefetto. Complessivamente sono stati sequestrati circa 30 Kg di droghe, principalmente cocaina (oltre 15 Kg), marijuana e hashish. L'80% dello stupefacente è stato sequestrato nei porti e negli aeroporti della provincia.

Gli interventi a contrasto del lavoro sommerso sono stati 82, verbalizzando 16 datori di lavoro per aver impiegato complessivamente 153 lavoratori in nero o irregolari. I controlli sull'evasione immobiliare e sugli affitti in nero, invece, hanno permesso di constatare una base imponibile sottratta a tassazione per oltre 313.000 euro.

In materia di contraffazione, invece, sono stati sequestrati oltre 5200 prodotti contraffatti o non sicuri. Di particolare rilievo un'operazione condotta ad Alghero dove presso un negozio di abbigliamento sono stati sequestrati oltre 500 articoli tra borse, occhiali da sole e portachiavi riportanti i marchi contraffatti di noti brand internazionali come Gucci, Louis Vuitton e Adidas e denunciato un soggetto all'autorità giudiziaria.

I controlli di valuta alla frontiera sono stati 434, nell'ambito dei quali sono stati intercettati valuta e titoli per oltre 3,6 milioni di euro, riscontrando violazioni in 5 occasioni.

I vari reparti hanno effettuato oltre 1.000 interventi tra controlli dei corrispettivi telematici, delle merci trasportate su strada, in materia di indici di capacità contributiva e sui prezzi dei carburanti presso i distributori. Per quanto riguarda giochi e scommesse sono stati svolti 29 controlli, riscontrando 4 violazioni.



