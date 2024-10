Anas, riapre la viabilità a 4 corsie sulla 131 a Nuraminis

Sulla statale 131 l'Anas è al lavoro per riaprire al traffico la carreggiata nord e ripristinare la viabilità a quattro corsie sul tratto di tre chilometri all'altezza di Nuraminis, interessato dai lavori di ammodernamento.

La rimozione delle deviazioni - fa sapere l'Anas - è prevista tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre con il ripristino della circolazione su entrambe le carreggiate dell'asse principale.

Il traffico in direzione Cagliari, attualmente deviato sulla strada complanare, verrà riportato nella carreggiata sud, mentre l'apertura al traffico della carreggiata nord consentirà il transito del traffico in direzione Sassari.

La riapertura verrà effettuata in modalità di cantiere, con limite di velocità a 50 km/h. Sarà completamente ripristinata anche la viabilità locale interferente e, in particolare, lo svincolo di sud di Nuraminis e i sottopassi di via Villasor e via Satta. Le strade complanari rimarranno invece sempre percorribili dalla viabilità locale.

Tra la fine del mese di ottobre e l'inizio di novembre sarà avviato l'intervento per la demolizione e ricostruzione del cavalcavia al km 27,300 che comporterà necessariamente l'interdizione al traffico dello svincolo di Nuraminis-Serramanna.

Proseguiranno intanto i lavori sul tratto in variante, in via di ultimazione, con conclusione ipotizzabile entro il primo semestre del 2025. Una volta ultimato, l'intero tratto ammodernato garantirà la continuità degli standard di sicurezza presenti fino al km 108,300.



