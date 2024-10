A Mulinu Becciu un nuovo servizio di accoglienza familiare

Nello spazio civico Mu.Be, a Mulino Becciu, nasce il Servizio di affido e accoglienza familiare, costituito da un'equipe multidisciplinare composta da operatori del Servizio sociale del Comune di Cagliari e del Centro per la Famiglia.

Anche il Cagliari calcio, con Nicolas Viola, testimonial del video, a supporto della campagna dal titolo "Scendi in campo con noi per l'affido familiare. Le partite si vincono insieme" in campo a sostegno dell'iniziativa.

Obiettivo: favorire la cultura dell'accoglienza, coordinare l'accompagnamento e la valorizzazione dei progetti di affido familiare e di solidarietà nel territorio comunale. "Siamo onorati e orgogliosi di avere contribuito attivamente a questo progetto che ha grandi margini di sviluppo e rappresenta un obiettivo importante per tutta la comunità locale, e in generale vuol dire moltissimo in termini di sensibilità nei confronti di una questione chiave come l'affido e l'accoglienza famigliare", dichiara il direttore generale del Cagliari Stefano Melis.

"È stato davvero gratificante partecipare e dare un piccolo contributo", spiega Viola, testimonial rossoblù a supporto del progetto. "Ho avuto modo di conoscere bene il progetto e spero che possa avere sempre più sviluppo e supporto perché la tematica è davvero importante. Personalmente e come Cagliari Calcio, noi ci siamo perché insieme, essendo tanti, si può fare sempre di più".



