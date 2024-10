Viaggio nel Romanico tra le chiese di Quartu,un traino turistico

Domenica cinque chiese in vetrina per tutta la giornata a Quartu per Italia romanica.

Sono Santa Maria di Cepola, San Benedetto, San Pietro di Ponte, San Forzorio e Sant'Agata: visite guidate a cura degli archeologi dell'Università di Cagliari. In programma anche eventi musicali e spettacoli. Il progetto, promosso dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico, è arrivato alla seconda edizione. A Sant'Agata l'adiacente ex Convento dei Cappuccini fungerà da info point.

Gli edifici religiosi saranno aperti la mattina, dalle 9 alle 13, e il pomeriggio, dalle 16 alle 19.30. Per tutta la giornata sono previsti concerti itineranti di launeddas: il musicista Stefano Cara si sposterà quindi da una chiesetta all'altra.

Nella chiesa di San Forzorio, a Flumini, appuntamento speciale in mattinata con la recita del Rosario. La sera invece, nella chiesa di Sant'Agata, spettacolo per viaggiare da Bach a Rossini, passando per Mozart, con Paola Spissu (soprano), Valerio Carta (pianoforte) e Carlo Antonio Angioni (voce recitante). Per raggiungere le chiesa di San Forzorio sarà messa a disposizione una navetta, con partenza da piazza Azuni la mattina alle 10 e alle 11.30, la sera alle 16 e alle 17.30.

"L'amministrazione ha aderito con convinzione alla II edizione della manifestazione perché crede nella necessità di mettere in evidenza la ricchezza artistica e anche spirituale di Quartu - spiega l'assessora alla valorizzazione del territorio Rossana Perra -. Lo abbiamo fatto con l'evento 'Luce del Romanico', lo rifaremo domenica, perché valorizzare le nostre chiese antiche significa consentire alla città di crescere anche dal punto di vista turistico, ripercorrendo le antiche vie di pellegrinaggio. E in tal senso ulteriori iniziative saranno comunicate a breve".



