Travolto da auto parcheggiata, 90enne romano muore a Olbia

E' stato travolto dalla sua auto, appena parcheggiata in una strada in pendenza a Pittulongu, frazione sul mare di Olbia. E' morto così un turista romano di 90 anni, in vacanza in Gallura.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il corpo privo di vita dell'anziano è stato trovato questa mattina in via Di Ghibli sotto l'auto, facendo propondere all'incidente causato, con molta probabilità, dall'auto parcheggiata in pendenza senza freno a mano o a un guasto meccanico.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco e il 118.

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente che non ha coinvolto altre persone.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA