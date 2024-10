Si ferisce con una intonacatrice, operaio in ospedale a Nuoro

Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 13 in un cantiere edile in viale Sandro Pertini a Nuoro. Un operaio di 40 anni è rimasto ferito ad un braccio mentre utilizzava una intonacatrice. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno soccorso l'infortunato disincastrando l'arto dal macchinario. Dopo le prime cure dei medici medico del 118, l'uomo è stato trasferito all'ospedale San Francesco. Sul posto il personale Spresal per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.



