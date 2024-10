Settimana dell'efficienza energetica allo spazio Enel di Olbia

Lo Spazio Enel di Olbia, nella settimana dal 7 all'11 ottobre, metterà a disposizione dei cittadini interessati i propri consulenti al fine di ottenere delle analisi personalizzate per l'ottimizzazione dei consumi o per l'installazione di prodotti ad alta efficienza energetica quali impianti fotovoltaici, climatizzatori a pompa di calore e caldaie a gas a condensazione, al fine di rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro, ottenendo dei risparmi sulle bollette e contribuendo a ridurre l'emissione di CO2.

Nella struttura di via Maroncelli (orari di apertura dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:40 alle 15:40 dal lunedì al giovedì, dalle 8:30 alle 12 il venerdì) i cittadini possono richiedere inoltre l'attivazione o la modifica di contratti luce, gas e fibra, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette sul conto.

Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it per fornire informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica e gas.



