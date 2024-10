Regione stanzia 13 mln per abbattere liste d'attesa sanità

La giunta regionale, su proposta dell'assessore della Sanità Armando Bartolazzi, ha stanziato oltre 13 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa.

L'intervento è destinato a soddisfare la richiesta per prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere dei cittadini sardi fino a fine anno. "Si tratta - spiega Bartolazzi - di un provvedimento in regime straordinario, riferito cioè ad un periodo specifico e finalizzato al recupero sostanziale delle liste d'attesa nella nostra regione. Lo stanziamento appena approvato stabilisce un'ulteriore attribuzione di risorse oltre a quelle già presenti nell'ultimo assestamento di bilancio proprio sul tema specifico del contenimento delle liste d'attesa. Il nostro obiettivo - prosegue l'assessore - è quello di offrire alla popolazione risposte efficaci in tempi brevi, andando ad incidere nei settori dove le criticità si sono accumulate maggiormente e monitorando i risultati nel tempo, in modo da poter effettuare se del caso gli opportuni correttivi".

Nello specifico le somme saranno ripartite in due direzioni: per le strutture pubbliche vengono stanziati 7 milioni e 600 mila euro, di cui il 10% (761 mila euro) destinato all'erogazione delle prestazioni in colonscopia. Le risorse rimanenti saranno ripartite secondo i criteri del Fondo sanitario regionale, dando priorità a Prestazioni oggetto di monitoraggio; Diagnostica per immagini (RM, mammografie, TC); Cardiologia, gastroenterologia, oculistica e otorinolaringoiatria; Ricoveri per chirurgia, ortopedia e urologia.

Vi sono poi i finanziamenti destinati alle strutture private accreditate: 5.440.000 euro saranno assegnati all'Ares per l'acquisto di prestazioni in regime convenzionato, con una quota ripartita nell'ordine del 50% per l'acquisto di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e 50% per l'acquisto di prestazioni ospedaliere.



