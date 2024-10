Cagliari, venerdì musei aperti anche di notte sino alle 23

A Cagliari musei aperti venerdì 4 fino alle 23. L'iniziativa coinvolge gli spazi espositivi comunali, statali e dell'Università. Nella stessa giornata, alle 17, i musei nazionali del capoluogo dedicheranno il Belvedere dell'ex Regio Museo a Giaime e a Luigi Pintor. Sarà, inoltre, prolungata l'apertura fino alle 23 - ultimo ingresso alle 22 con biglietto ridotto dalle 19 - del Museo archeologico, Pinacoteca, Cannoniere cinquecentesche e lo stesso ex Regio Museo (accesso libero dalle 17 alle 20).

Per l'occasione, torna per la quarta volta l'iniziativa "Verso la città dei Musei" con apertura prolungata del Museo delle cere anatomiche Clemente Susini (biglietto gratuito), Museo d'arte siamese, Collezioni della Galleria comunale d'arte e Palazzo di città, con biglietti scontati e la possibilità di un unico biglietto ridotto.



