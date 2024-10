Bimbo morì dopo le dimissioni dall'ospedale, assolti i medici

Sono state assolte perché il fatto non sussiste le due dottoresse dell'ospedale di Ozieri accusate di essere responsabili della morte di Gian Piero Corrò, il bimbo di 17 mesi, di Alà dei Sardi, stroncato da una polmonite fulminante il 28 febbraio del 2018, poche ore dopo essere stato visitato e dimesso dal 'Segni'.

Questo pomeriggio il giudice monocratico del tribunale di Sassari, Antonello Spanu, ha emesso la sentenza scagionando dalle accuse della Procura sia Grazia Stefania Deledda, sia Alessandra Sini, difese dagli avvocati Paolo Spano, Nicola Satta e Marco Manelli.

Nel febbraio di quattro anni fa il piccolo era stato accompagnato al pronto soccorso di Ozieri dai genitori, preoccupati perché aveva la febbre alta. Fu visitato prima al pronto soccorso e poi in pediatria. Le due dottoresse gli diagnosticarono una brutta forma influenzale e una grave tonsillite e lo rimandarono a casa assegnandogli una terapia di antibiotici e tachipirina. Dopo poche ore le condizioni del bimbo si erano aggravate; i genitori avevano chiamato la guardia medica e poi il 118, ma per il piccolo non c'era stato più nulla da fare.

La Procura aveva aperto un'inchiesta e le due dottoresse erano così finite a processo: oggi l'assoluzione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA