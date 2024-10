Aree idonee: mille emendamenti, la giunta modifica il testo

Sono oltre mille gli emendamenti presentati al ddl 45 della giunta sulle aree idonee a ospitare impianti da energia rinnovabili. Tra questi c'è un correttivo molto corposo dellesecutivo che di fatto riscrive il cuore della norma.

L'assessore dell'Industria Emanuele Cani, uscendo dal vertice di maggioranza in corso in Consiglio regionale convocato dalla presidente Alessandra Todde per serrare le fila in vista dei prossimi appuntamenti in Aula, riassume le modifiche di sostanza: "È stato perfezionato l'aspetto della distanza dai siti tutelati, per errore nella prima stesura sono stati indicati due chilometri, adesso vengono proposti sette chilometri, perciò una specifica fortemente restrittiva".

Non solo: "L'altro aspetto che è stato definito è la questione delle fideiussioni, quindi a tutela dei luoghi dove saranno realizzati gli impianti", spiega Cani. Si tratta di una sorta di assicurazione per lo smantellamento e la bonifica che le società energetiche dovranno pagare all'avvio. È stata anche specificata la questione delle cosiddette deroghe ai Comuni nelle zone non idonee: "Abbiamo puntualizzato che l'intesa sarà tra i Comuni e la Regione, ma i Comuni devono poter deciderie".





