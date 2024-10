La danza contemporanea nei teatri, bus e giardini di Cagliari

Prime assolute e nazionali, compagnie internazionali, sarde e italiane, eventi collaterali, performance sul bus e in altri luoghi della città. Ritorna a Cagliari dal 3 ottobre al 9 novembre per la 42/a edizione, Find, il Festival Internazionale Nuova Danza diretto da Cristiana Camba.

Fra gli appuntamenti di punta, il 3 novembre al Teatro Massimo alle 19 la serata dedicata a Roland Petit, il grande ballerino e coreografo francese scomparso nel 2011, nel centenario della sua nascita, e Zizi Jeanmaire, ballerina, attrice e cantante versatile ed eclettica, scomparsa nel 2020.

Realizzato da Daniele Cipriani Entertainment e Balletto di Sardegna, vedrà la partecipazione di Eleonora Abbagnato, étoile dell'Opéra National de Paris, che danzerà "La Rose Malade" (12') e prenderà parte subito dopo all'incontro incontro-conferenza "Il mio ricordo su Roland Petit".

"Ripensiamoci in danza" è filo conduttore dell'iniziativa che parte il 3 ottobre alle 19 al Bastione Saint Remy, con la prima nazionale di "Los Perros" della compagnia spagnola Led Silhoutte, coreografia di Marcos Morau e i danzatori Jon Lòpez e Martxel Rodrìguez. Prima però DanceLines 2024 - Viaggi in Movimento dalle 17 alle 20 con la performance di danza, teatrale e immersiva nelle linee Ctm 1 e M. Il 5 a Sa Manifattura "Ordinary People - The last one" della compagnia tedesca Franctis Dance Co, coreografia e danza Juan Tirado, Marco Di Nardo, il 6 all'Orto dei Cappuccini a partire dalle 19 due spettacoli: la prima nazionale di "Concerto" della compagnia LACheOrchestra (Sardegna), diretto da Mauro Caredda con i musicisti allievi del Liceo Artistico Foiso Fois; segue "BT 'LNM battê allōnīm Le Case degli Dei (BIANCO)", concept e coreografia di Livia Lepri, interpreti Cristiano Pigliaro e Noemi Sanna; l'8 e il 9 a Sa Manifattura, alle 21 lo spettacolo "50:00", regia, coreografia e danza di Valentina Puddu.

Sono solo alcuni eventi di un ricco cartellone che si snoda tra diversi luoghi di Cagliari con 31 giornate di spettacoli, 34 formazioni artistiche, di cui 28 italiane, con 5 residenti in Sardegna, e 6 estere provenienti da Spagna, Germania, Malta, Svizzera e Olanda, 18 prime, 37 titoli, 13 master class e 5 workshop.



