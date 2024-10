Piantagione di marijuana sequestrata ad Aidomaggiore

Aveva realizzato una maxi piantagione di marijuana: 19 filari con 1.445 piante alte anche quasi due metri, ma è stato scoperto. I carabinieri della Compagnia di Ghilarza e del Comando provinciale di Oristano hanno arrestato un 23enne per coltivazione di droga, ora ai domiciliari.

Il blitz è scattato sabato scorso, nell'agro del Comune di Aidomaggiore. La piantagione è stata avvistata durante un servizio di aerocooperazione tra personale dello Squadrone Eliportato "Cacciatori di Sardegna" e quello del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Cagliari-Elmas.

"Grazie ad alcuni servizi di osservazione e approfondimenti documentali, i militari della Compagnia di Ghilarza - spiegano dall'Arma - hanno accertato che il terreno era stato affittato per la coltivazione, sulla carta, di piante di canapa sativa ma, in realtà, destinato alla coltura del tipo da droga".

Per sviare le indagini l'arrestato aveva sistemato cartelli che indicavano la coltivazione di canapa sativa e durante un controllo dei carabinieri aveva consegnato loro semi di cannabis regolari. Dagli accertamenti sulla droga da parte del Ris è invece emerso un tasso di Thc al di sopra dei valori consentiti.





