Il Lirico di Cagliari inaugura con Verdi la stagione in Oman

Il Teatro Lirico di Cagliari sarà protagonista alla Royal Opera House di Muscat, capitale del Sultanato dell'Oman, in occasione dell'inaugurazione della Stagione musicale.

Giovedì 3 e sabato 5 ottobre, alle 19, il sipario della sfavillante sala del Teatro dell'Opera si alza su Un ballo in maschera, melodramma in tre atti, su libretto di Antonio Somma, tratto dal dramma Gustave III ou Le Bal masqué di Eugène Scribe e musica di Verdi.

Il capolavoro musicale verdiano, eseguito per la prima volta in Oman, viene presentato in una produzione dello scorso maggio del National Centre for the Performing Arts di Pechino che si avvale di regia, scene e costumi del celebre artista argentino Hugo De Ana.

L'Orchestra del Lirico è diretta da Giampaolo Bisanti, applaudito direttore milanese la cui energia conquista sempre il pubblico di tutti i teatri. Prestigioso il cast, nei ruoli principali: Piotr Beczała (Gustavo III), Elena Stikhina (Amelia), Liao Changyong (Conte Anckaström), Agnieszka Rehlis (Madame Arvidson), Enkelada Kamani(Otto).

Venerdì 4 ottobre alle 19 è la volta del Concerto di Gala "A Musical Night from China". Sul palco l'orchestra del teatro Lirico di Cagliari stavolta diretta da un altro grande nome, Lu Jia, direttore artistico e musicale del Ncpa di Pechino. Le voci soliste, tra cui figurano Zhang Meigui (soprano), Liao Changyong (baritono) e Guan Zhijing (basso), sono accompagnate dal Coro del Ncpa di Pechino. In programma un repertorio tradizionale orientale, in particolare cinese, a partire dall'esecuzione dell'acclamato Concerto n. 1 per violino di Zhao Jiping, interpretato dal violinista Mengla Huang.

"È una grande emozione tornare alla Royal Opera House di Muscat, dopo l'esperienza del 2023, per inaugurare la stagione 2024/25 - afferma il sovrintendente Nicola Colabianchi -.

Desidero ringraziare sentitamente il sovrintendente, maestro Umberto Fanni, e tutto il personale per questa prestigiosa esperienza culturale che aggiunge nuovo lustro al nome della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari e che resterà a lungo nella memoria di ciascuno di noi".



