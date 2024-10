I big del kite a Cagliari per il Sardinia Grand Slam

Dalle Olimpiadi al Golfo degli Angeli. Puntando ai prossimi Giochi di Los Angeles: i campioni del kite al Sardinia Grand Slam. Con un format sperimentale che forse sará utilizzato anche a L.A. Si assegnano i titoli mondiali della categoria. Il Poetto di Cagliari ospita sino al 5 ottobre la seconda e conclusiva tappa delle Kitefoil World Series.

Tra i favoriti il bronzo olimpico Maeder e la francese Kampman. A rappresentare l'Italia ci sono gli olimpici Pianosi e Pescetto, Boschetti, Laporte, Marx e Padlillo. La gara vera e propria prenderà il via domani con la prima di tre giornate di Open Series. Fino al 4 ottobre si regaterà in flotta con almeno 5 gare. La giornata di sabato inizierà con la Golden Ticket Race, con i classificati dal decimo all'ultimo posto delle Opening Series a giocarsi un posto nella Medal Series. La Repechage Race coinvolgerà i vincitori della Golden Ticket Race e i qualificati dal settimo al nono posto delle Opening Series.

I migliori due passano ai quarti, dove sfidano il quinto e il sesto della Gold Fleet (Q3). Stesso discorso per le semifinali, dove ci saranno ad attendere il terzo e il quarto qualificati della Opening Series e per la finale, che coinvolgerà i migliori piazzati delle qualifiche e i due più veloci in semifinale. Le premiazioni in programma domenica.

Il nome di punta della startlist maschile è quello di Maximilian Maeder, 18enne di padre svizzero che gareggia per Singapore, Paese della madre. Campione del mondo in carica, vincitore del Sardinia Grand Slam 2023 e bronzo alle recenti Olimpiadi, Maeder è reduce dai successi nella prima tappa delle IKA KiteFoil World Series a Traunsee (Austria) e nel Campionato asiatico di KiteFoil a Daishan, in Cina. Non mancheranno gli accreditati rivali, a partire dal campione europeo Axel Mazella, trionfatore in due edizioni del Sardinia Grand Slam, e dagli azzurri. Sarà infatti della partita Riccardo Pianosi, quest'anno argento sia ai Mondiali sia agli Europei di Formula Kite, oltre che quarto alle Olimpiadi. E ci sarà Lorenzo Boschetti, che con il Golfo degli angeli ha sempre avuto un feeling speciale.

Entrambi, a Cagliari, sono fisicamente di casa.

Fra le donne riflettori puntati sulla 24enne francese Jessie Kampman, una habituè del Sardinia Grand Slam. E si preannuncia un'altra avvincente battaglia sportiva con la svizzera Elena Lengwiler e l'israeliana Gal Zuckerman. L'Italia si affida a Maggie Eillen Pescetto, azzurra a Parigi 2024, e a Tiana Laporte. L'evento raggiungerà oltre 150 Paesi in tutto il mondo, con servizi e speciali dedicati.



