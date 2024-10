Gdf Sassari, cambio alla guida del Nucleo di polizia economica

È il tenente colonnello Arturo Tavani il nuovo comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria di Sassari.

L'ufficiale è subentrato al pari grado Paolo Masciocchi che ha lasciato la Sardegna dopo 5 anni.

Tavani arriva a Sassari dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Imperia. Laureato in giurisprudenza, nella sua carriera ha svolto incarichi addestrativi alla Scuola ispettori e sovrintendenti dell'Aquila e operativi a Civitavecchia e Cesena.

Il passaggio di consegne fra i due ufficiali è avvenuto alla presenza del comandante provinciale della Guardia di finanza di Sassari, colonnello Marco Sebastiani, che ha ringraziato Masciocchi per il lavoro svolto in questi anni e ha dato il benvenuto al nuovo responsabile del Nucleo.



