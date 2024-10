Festival "Arpe del mondo" tra Cagliari, Calasetta e Guspini

Un festival itinerante per esplorare le potenzialità di un affascinante e antichissimo strumento. Dal 3 al 6 ottobre a Cagliari, Calasetta e Guspini fa tappa la 19/a edizione del festival Arpe del mondo.

Gli artisti, ospiti della rassegna arrivano dall'area celtica: l'irlandese Laoise Kelly, Cheyenne Brown, nativa dell'Alaska ma scozzese d'adozione e Benjamin Creighton Griffiths del Galles.

Organizzata dall'Ente concerti Città di Iglesias, la rassegna è diretta dall'arpista e compositore italo-svizzero Raoul Moretti. Il palco del BFlat a Cagliari il 3 ottobre alle 21 sarà per il talentuoso arpista gallese Benjamin Creighton Griffiths in solo e poi con i musicisti sardi Matteo Gallus (violino) e Andrea Lai (contrabbasso).

Il 4 alle 19,30, il festival si sposta a Casa Saddi, a Pirri, ospite della rassegna "Tra Sardo e Profano" dell'associazione Symponia, dove si esibiranno Laoise Kelly, considerata la più autorevole rappresentante contemporanea dell'arpa irlandese, e Cheyenne Brown per una serata tra le suggestioni delle musiche della tradizione irlandese, scozzese e bluegrass, rivisitate in chiave moderna.

Il 5 alle 19 si prosegue con un interessante percorso all'interno del Macc di Calasetta dove i tre artisti ospiti di questa edizione si esibiranno in acustico. Il 6 alle 15,30, alle miniere di Montevecchio sono attesi Ben Creighton Griffiths, Laosie Kelly e Cheyenne Brown che si alterneranno sul palco proponendo i brani più rappresentativi del proprio repertorio.

Dopo i concerti di ottobre, il festival proseguirà a novembre e dicembre con due appuntamenti extra a Cagliari.

Grazie al sostegno del Consolato onorario di Cagliari e Accademia di Ungheria di Roma, il 3 novembre nel Teatro Carmen Melis si esibirà il duo Se Ra, Erzsébet Seleljo (sax) e Anastasia Razvalyaeva (arpa classica) con un affascinante repertorio ungherese.

Il 5 dicembre, invece, grazie alla partnership con l'Associazione Italiana dell'Arpa arriva in Sardegna la giovane iraniana Shamim Minoo, vincitrice dell'edizione 2023 della Competizione Internazionale Suoni d'Arpa. La talentuosa artista si esibirà alle 21 all'Hotel Regina Margherita in un concerto dal forte valore simbolico, considerato le limitate possibilità lavorative concesse alle donne nel suo Paese.



