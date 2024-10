Carabinieri, estate sicura nel nord Sardegna grazie ai rinforzi

Estate di super lavoro nel nord Sardegna per i carabinieri del comando provinciale di Sassari, chiamati a gestire oltre alle normali attività anche quelle generate dall'afflusso di migliaia di turisti. Controlli e interventi sul territorio potenziati grazie a 45 militari di rinforzo assegnati ai vari reparti e compagnie solo per il periodo estivo.

Come ha illustrato questa mattina il comandante provinciale, colonnello Massimililano Pricchiazzi, sul fronte della repressione dei reati sono state arrestate 88 persone, più altre 633 denunciate in stato di libertà. In particolare, in 20 sono finiti in manette per traffico, spaccio e produzione di sostanze stupefacenti, consentendo di sequestrare e distruggere oltre 190 piante di cannabis indica, più di un chilo di cocaina e oltre 100 chili di marijuana.

Quattro persone invece sono state arrestate per tentato omicidio e tre per rapina. I militari hanno anche avviato una campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, informando i cittadini con un opuscolo che illustra i principali rischi e come difendersi. Per questo tipo di reati sono state denunciate otto persone.

Tredici arresti e 113 denunce sono poi scattate nell'ambito del cosiddetto Codice rosso, per la prevenzione e repressione di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

L'attività dei carabinieri ha riguardato anche le verifiche stradali: sono stati controllati oltre 21.479 veicoli e identificate 32.462 persone, tra le quali 110 giovani sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti. Per violazioni al codice della strada sono state sospese 135 patenti, ritirate 148 carte di circolazione e sottratti 2.108 punti patente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA